Одна из самых знаменитых фитнес-моделей Ана Чери засветила свои аппетитные формы в пикантном белье

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

Во время карантина девушка также не оставляет своих поклонников без новых фото. На этот раз красавица показала горячий кадр в Instagram на котором предстала в одном лишь кружевном белье, которое может заставить покраснеть любого мужчину.

Девушка позирует, сидя на большой кровати, застеленной пушистым одеялом. При этом создается впечатление будто бы она только проснулась, ведь на ней лишь кружевное белье.

Кружевное белье подчеркивает каждый изгиб ее выдающейся фигуры: тонкая талия, пышные бедра и аппетитные округлости. Кроме того, наряд пошит с настолько тонкой ткани, что просвечивает самые запрещенные места фигуры. Свой образ смелая Чери дополнила кулончиком, а волосы завила.

Пользователи сети пришли в полный восторг от новых снимков, засыпав модель множеством восхищенных комплиментов.

"Ух, какие формы", "Прям жгучая красота", " Прекрасная и непревзойденная❤️🍆 ", "Великолепное тело", "Малышка то, то надо", "Будоражащая красота", "Какая горячая крошка", "Так бы взял и затискал", "Слишком красива для этого мира", "Одно удовольствие смотреть на такое".

Напомним, что раздетая Ана Чери прикрылась руками, но это не помогло: кадры дерзости.

Как писала Politeka, пышногрудая Ана Чери соблазнила большими размерами в маленьком топе: "Хочется поцеловать".

Также Politeka писала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в белье из сеточки: такую красоту грех прятать.