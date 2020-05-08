Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається вдома в одній білизні

Молода фітнес-модель звикла до безлічі уваги, компліментів і похвали. Вся справа в тому, що дівчина любить демонструвати свої форми в провокаційному і досить відкритому вигляді. Зірка, як відомо, прославилася саме завдяки своїй фігурі і любові її демонструвати в самих різних вбраннях і навіть без них. В цей раз Ана блиснула домашнім образом, пише Politeka.

Так, в цей раз знаменитість посвітила гідністю в білій мереживній білизні і навмисно задертою майці нюдового відтінку. Причому для більшої пікантності свою груди дівчина прикрила своїми ж руками. Волосся дівчина акуратно зібрала в пучок, залишивши пару пасом для природного образу.

До цього також Ана Чері показала свою гідність на радість чоловіків.

На фото Чері сиділа на дивані в білому топі, який ледве вмістив пишні груди моделі, так як через тканину можна побачити найцікавіше. Образ дівчина доповнила бікіні з мотузочок, яке практично нічого не прикрив.

Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:

"Чудово", "Злочинниця", "У принцеси прекрасне тіло", "Я люблю круту Ану Чері".

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