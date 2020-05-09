Модель просто чудово виглядає

Американська фітнес-модель Ана Чері практично кожен день радує гарними фото

Зірка демонструє свою ідеальну фігуру в різних відвертих вбраннях, передає Politeka.net. На знімку красуня з'явилася в чорному купальнику, який дозволив розглянути соковиті принади.

Чорний верх-топ підняв груди, представивши її у всій красі.

Чорні плавки Чері натягнула вище стегон, зробивши акцент на гарному вигині.

Великі груди, тонка талія, сталевий прес і пишні стегна - фігура Ани просто чудова.

Модель склала ніжки разом, виставивши вперед.

Чері заплела волосся в кіски і покрутила одну з них в руках, вона подивилася в камеру, трохи витягнувши пухкі губи, які хочеться поцілувати

За три години пост зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали зірку компліментами, адже її тіло виглядає просто неймовірно привабливо, а сама модель виблискує.

Зараз на Чері підписані 12,5 мільйона осіб, які слідкують за тим, що вона робить, а також милуються.

Нагадаємо, Ана Чері має масу шанувальників, одні з яких створили фан-сторінку зірки. Так, днями шанувальники розмістили фото, на якому модель постала у домашньому образі.

Знаменитість посвітила достоїнством в білій мереживній білизні і навмисно задертій майці нюдового відтінку. Причому для більшої пікантності свою груди дівчина прикрила руками.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері стояла в екстремально короткому платті і тримала в руках лимон.

Поруч з нею розташоване дерево, на якому ростуть інші лимони. Модель широко посміхається і дражнить шанувальників своєї «п'ятою точкою», яка ледь визирає з-під крихітної сукні.

Нагадаємо, зухвала Ані Чері підкорила видом з "повідцем" на шиї

А ще Politeka писала, що спекотна Ана Чері похвалилася засмаглими формами у новому купальнику

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