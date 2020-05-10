Красотки из «Женского квартала» стремительно набирают популярность в Украине

Каждая артистка шоу прекрасна по-своему, каждая заслуживает внимания и восхищения. Politeka.net узнавала, как выглядят молодые звезды в купальниках.

Экзотическая красотка «Женского квартала» Элина Мбани очень худенькая. В купальнике ее внешний вид приобретает особый шарм. Она не стесняется своего тела, хоть и часто становится объектом критики.

Универсальный солдат шоу, актриса Ирина Сопонару тоже худышка. Несмотря на это, ее тело в купальнике смотрится очень соблазнительно. Дополняют пикантный образ мокрые волосы и томный взгляд звезды.

Марта Адамчук, которая является одним из голосов «Женского квартала», редко публикует откровенные фото. Но ее фигура тоже выглядит на все 100%.

Еще одна вокалистка шоу, певица Вера Кекелия, недавно впервые стала мамой. Девушке понадобится некоторое время, чтобы восстановить фигуру. Но в архивах Инстаграм сохранились ее замечательные фотографии с пляжа, и не только.

Лера Товстолес является одной из самых красивых женщин шоу. В связи с этим, она часто играет любовниц и девушек легкого поведения. Красотка даже в соцсетях подписана как «Лера – жена миллионера». Ее фигурке многие позавидуют.

Напомним, что красотка из "Квартал 95" без стыда показала топ горячих образов: в одном белье, в ванной и не только.

Как писала Politeka, красотка из "Квартал 95" засветила лишнее во время жарких танцев: "Это все клубничка".

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