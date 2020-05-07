Учасниці "Жіночого кварталу" збентежили агресивним відео, кадри облетіли мережу

Як передає Politeka.net, одна з зірок "Квартал 95", актриса і гумористка Лера Товстолес опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відео "бійки", в якій брали участь всі актриси проекту. Дісталося навіть Вірі Кекелії, що недавно народила, а також її колегам Марті Адамчук, Еліні Мбані, Олександрі Машлятиній та іншим.

Виявляється, наші дівчата взяли приклад з голлівудських актрис і підтримали челлендж #BossBitchFightChallenge.

"Типова ситуація, як ми боремося за ролі» 😝😝😝", - йдеться у підписі.

Розпочинається ролик з Кекелії, яка заколисувала новонародженого сина, коли як з ланцюга зірвалася і нанесла перший удар...

Відео викликало переполох в мережі. Користувачі кинулися коментувати витівку: "Молодці🔥❤️😍"; "Супер💣"; "Вже другий раз дивлюся😄👍💞"; "Машлятина і тут з бухлішком😎"

Раніше ми повідомляли, Товстолес захопила весняним луком в білому топіку, сірому піджаку і вузьких шортах-бермудах. Також красуня козирнула новою сумочкою, про яку розповіла в підписі до фото: "Весна прийшла, а з нею і нові тренды ❤️Сумки геометричної форми будуть актуальні в цьому році і звичайно ж я не хочу бути не в «тренді» 😃".

Також ми писали, як Лера не втрималася, почувши пісню репера Дрейка, щоб не затанцювати. Вона постала на тлі тюків із сіном, у світлих лосинах, синій туніці та молочно-бежевому жакеті.

В танці вона використовувала елементи тверка, підстрибувала й показувала рухи, якими «грішать» американські виконавці.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.

Також Politeka повідомляла, що гарячу блондинку з «Квартал 95» застукали в підсобці за непристойним заняттям.