Модель і акторка "Жіночого кварталу" Валерія Товтолес похвалилася спекотними кадрами в нижній білизні
Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий відеоролик, в якому вирішила трохи пофантазувати (щоб подивитися, скрольте вниз). Вона представила, як буде позувати для реклами світових модних брендів.
На одному з роликів Валерія Товстолес позує на пляжі в мереживному купальнику, довгій білій накидці і чорних окулярах. Вона спокусливо зігнулась і провелка руками по стегнах.
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На іншому відрізку модель катається на яхті в боді з забарвленням зебри. Вітер роздуває підлоги зеленого халата, оголює стрункі гладкі ніжки.
найпікантнішим кадром варто визнати той, на якому зірка позує в дорогому нижній білизні. На дівчині також надітий сірий плащ, однак вона максимально спустила його, відкривши всі найцікавіші місця.
Крім того, є кадри з ванною і з фотосесій. Користувачів соціальної мережі вразила добірка актриссы. Вони поділилися враженнями в коментарях:
"Модель, за якою плачуть всі бренды😍"; "Як прикольно!)))"; "З глузду з'їхати"; "Мила, ти вище цього просто😀".
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