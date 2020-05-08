Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес пустилася в танцювати і поділилася грайливим настроєм

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість показала спекотні танці на своїй сторінці в Instagram.

"Вважаю своїм обов'язком і вас заразити цією піснею. Прокинулася і співаю всі ранок", - підписала актриса ролик в Сторіз.

На відео Лера Товстолес вирішила станцювати за столом після сніданку. Вона активно рухається і підспівує пісні. При цьому на ній поверх нижньої білизни надіта сорочка, яка застебнута всього на два ґудзики. Під час танців одяг то і справа оголює струнке тіло дівчини.

"Я в кайфі. Це все полуничка", - поділилася Товстолес своїми емоціями і додала, що пісня прямо "лізе" з неї.

Раніше актриса показала спокусливі кадри на пляжі. Лера Товстолес відпочивала на морі разом з колегою по "Кварталу" Мартою Адамчук. Дівчина позировала в чорному купальнику, який відкрив спину і п'яту точку, а елегантні окуляри доповнили образ.

На першому фото Товстолес вигнула спину, а заради другого - повалялась на піску. Лера поділилася, що обидва знімки зробила Березня Адамчук. Крім красуні, на кадрах можна відмітити гарну природу.

А ще раніше Лера Товстолес опублікувала відеозапис, на якій хвацько витанцьовує під канадського репера Дрейка в Київській області. Вона станцювала на тлі тюків з сіном у світлих лосинах, синій туніці і світлому жакеті виглядає дуже колоритно.

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