33-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала атмосферним чорно-білим фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в строгому і "тісному" платті, що ідеально підкреслило її струнку фігуру.
Гаряча брюнетка з розпатланим волоссям подалася трохи впред, піднявши руку вгору. При цьому Марта прочинила рот, кинувши чуттєвий погляд кудись убік.
"Є відчуття, що в цьому році будуть розвивати внутрішній туризм. Хто знає - може, нарешті, добре оцінимо все багатство нашої землі 🤞🏻", - підписала знімок артистка.
За кілька годин пост зібрав сотні "лайків", а також безліч коментарів
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"Ох нічого собі!!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🌺🌺🌺🌺🌺🌺Це нереально красиво!"
"Яка Ви міла!❤️"
"Дуже гарна ідея.👍💗"
"Вау, як красиво🙀🙀🙀"
"Очманіти!"
Раніше ми повідомляли, Марта захопила чарівними вигинами, заради жаркого знімка, дівчина не одягла нижньої білизни, чим закохала в себе чоловічу половину шанувальників. Ніжний макіяж природних тонів і ідеальна укладка доповнили образ співачки.
Також ми писали, як зірка здивувала видом у весільній сукні - немов принцеса. Адамчук позувала на тлі квітів поруч зі сходами у великому будинку. Її пишна спідниця, ніжні плечі та деяка боязкість ідеально передали казковий настрій.
"Спасибі за фотоспогад і за організацію фотозйомки. Весільний сезон не за горами - сподіваюся, що після карантину весіль буде більше, а не навпаки. Дивлюся на фото і розумію, що хочу, щоб мій будинок був завжди в кольорах", - написала Адамчук.
Нагадаємо, спекотна красуня з "Кварталу 95" вбила рельєфами в одній сорочці
А ще Politeka писала, що пекуча зірка "Квартал 95" постала у всій красі перед жарким красенем