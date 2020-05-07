33-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала атмосферним чорно-білим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в строгому і "тісному" платті, що ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Гаряча брюнетка з розпатланим волоссям подалася трохи впред, піднявши руку вгору. При цьому Марта прочинила рот, кинувши чуттєвий погляд кудись убік.

"Є відчуття, що в цьому році будуть розвивати внутрішній туризм. Хто знає - може, нарешті, добре оцінимо все багатство нашої землі 🤞🏻", - підписала знімок артистка.

За кілька годин пост зібрав сотні "лайків", а також безліч коментарів

"Ох нічого собі!!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🌺🌺🌺🌺🌺🌺Це нереально красиво!"

"Яка Ви міла!❤️"

"Дуже гарна ідея.👍💗"

"Вау, як красиво🙀🙀🙀"

"Очманіти!"

Раніше ми повідомляли, Марта захопила чарівними вигинами, заради жаркого знімка, дівчина не одягла нижньої білизни, чим закохала в себе чоловічу половину шанувальників. Ніжний макіяж природних тонів і ідеальна укладка доповнили образ співачки.

Також ми писали, як зірка здивувала видом у весільній сукні - немов принцеса. Адамчук позувала на тлі квітів поруч зі сходами у великому будинку. Її пишна спідниця, ніжні плечі та деяка боязкість ідеально передали казковий настрій.

"Спасибі за фотоспогад і за організацію фотозйомки. Весільний сезон не за горами - сподіваюся, що після карантину весіль буде більше, а не навпаки. Дивлюся на фото і розумію, що хочу, щоб мій будинок був завжди в кольорах", - написала Адамчук.

Нагадаємо, спекотна красуня з "Кварталу 95" вбила рельєфами в одній сорочці

А ще Politeka писала, що пекуча зірка "Квартал 95" постала у всій красі перед жарким красенем