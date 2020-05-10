Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальную фигуру в спортивном костюме

Свежее фото звезда соцсетей опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Чери предстала в соблазнительной спортивной одежде. Она втиснула свою пышную грудь в тесный корсет, а главное достоинство – округлые аппетитные бедра – она втиснула в обтягивающие лосины. Красотка засветила свой упругий животик. Стоит отметить, что все ее тело было сильно загорелым.

«Время обучения! Позвольте мне объяснить, что из себя представляет BCAA. Это аминокислоты с разветвленной цепью. 3 незаменимые аминокислоты, необходимые вашему организму для работы. Лейцин, изолейцин и валин. В идеале использовать BCAA нужно во время тренировки, чтобы сохранить мышечную массу, сжигать жир и продлить интенсивность тренировки, а также ускорить восстановление мышц», - поделилась Чери важной информацией о спортивном питании.

За несколько часов ее пост собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили множество комплиментов.

«Ты так прекрасна, что я не могу удержаться, глядя на тебя», «Красивая леди», «Ты лучшая модель», «Ана очень шикарная женщина, великолепное тело и великолепная одежда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери устроила фотосессию на фоне стены, полностью украшенной шариками и сверкнула стильным видом в одном алом кружевном белье.

Напомним, что раздетая Ана Чери прикрылась руками, но это не помогло: кадры дерзости.

Как писала Politeka, пышногрудая Ана Чери соблазнила большими размерами в маленьком топе: "Хочется поцеловать".

Также Politeka писала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в белье из сеточки: такую красоту грех прятать.