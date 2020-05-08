Звезда превзошла сама себя

Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, похвасталась формами в маленьком халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ваш любимый дуэт», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Деми Роуз позирует в миниатюрном халате, из-под которого виднеется главная гордость девушки. Рядом с ней на кровати позирует ее собачка.

«Ауч, как выглядывает красота», «кажется, тебе нужен халат побольше», «это просто невозможно выдержать», «ты невероятная – как всегда!», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, известная модель Деми Роуз показала свои объемы в максимально близко.

На фото Деми позирует в прозрачной кофточке с большим декольте, а под ней можно увидеть белое белье. Образ Роуз дополнила распущенными волосами и амулетом, который можно заметить в грудях девушки. Фотография была сделана крупным планом с акцентом на грудь, поэтому можно легко оценить королевский размер модели.

"Щенячьи глаза", - подписала фото Роуз.

Фанаты поставили почти четверть миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Детские глаза", "Да добавит вам Бог красоты", "Великолепно", "О, Боже, ты идеальная".

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