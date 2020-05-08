Известная модель Деми Роуз показала свои объемы в максимально близко

На фото Деми позирует в прозрачной кофточке с большим декольте, а под ней можно увидеть белое белье. Образ Роуз дополнила распущенными волосами и амулетом, который можно заметить в грудях девушки. Фотография была сделана крупным планом с акцентом на грудь, поэтому можно легко оценить королевский размер модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Щенячьи глаза", - подписала фото Роуз.

Фанаты поставили почти четверть миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Детские глаза", "Да добавит вам Бог красоты", "Великолепно", "О, Боже, ты идеальная".

Ранее мы сообщали, что известная модель Деми Роуз пошла на крайности ради нового пикантного образа.

На фото Роуз позирует в латексном боди, который обтянул ее упругое тело. Волосы Деми решила собрать в хвост, а образ дополнила ярким макияжем. Фотография получилась очень соблазнительной и необычной, как можно понять, сьемка проходила в апреле 2017 года.

Сообщалось, что модель Деми Роуз устроила дерзкую фотосессию без лифчика во время отдыха на пляже.

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, решила показать все свои достоинства на двух пикантных фото, сделанных у пещеры с озером. Девушка появилась перед камерами в довольно провокационных позах, бесстыдно хвастаясь фигурой.

Напомним, аппетитная Деми Роуз тряхнула пышным бюстом без одежды

А еще Politeka писала, что роскошная Деми Роуз затянулась в латекс, засветив свое самое сочное место

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз в тонком кружеве устроила шаловливые игры прямо на кухне



