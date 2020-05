View this post on Instagram

Ви так на це чекали 🔥 Ексклюзивний фрагмент, який не потрапив до ефіру. Романтичний «Не дощ» у виконанні Тіни Кароль (@tina_karol), Романа Сасанчина (@sasanchyn_official), Сергія Клейніса (@sergiikleynis) спеціально для Дана Балана 😍 #голоскраїни #битваепохи