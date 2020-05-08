В сеть выложили отрывок из шоу «Голос країни», на котором Тина Кароль поет песню для Дана Балана

Видео опубликовали на официальной странице шоу в Инстаграм, передает Politeka.net.Этот интимный момент произошел на одном из эфиров шоу. Тина вместе с двумя участниками шоу спела песню, которую посветила Балану. Во время исполнения номера она смотрела на певца очень нежным влюбленным взглядом. Балан же страстно смотрел на нее в ответ.

«Вы так этого ждали. Эксклюзивный фрагмент, который не попал в эфир. Романтический «Не дождь» в исполнении Тины Кароль, Романа Сасанчина, Сергея Клейниса специально для Дана Балана», - подписали под постом.

В комментариях произошел настоящий взрыв эмоций. Поклонники пары стали обсуждать увиденное.

«Осталось только ждать свадьбу», «Очень чувственно», «Как вы могли не вставить это в эфир? Так эмоционально», «Это что то нереальное и слишком личное, поэтому и не попало в эфир», «Это было очень романтично, по моему мнению это хорошая идея, показывать то, что не попало в эфир. Думаю, всем остальным тоже очень понравится. Спасибо за то, что показываете эксклюзивные моменты», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тине Кароль и Дану Балану уже два года приписывают роман.

Напомним, что Тина Кароль довела украинцев до слез неожиданным видео с врачами: "Сколько боли в глазах".

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