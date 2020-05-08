В мережу виклали уривок з шоу «Голос країни», на якому Тіна Кароль співає пісню для Дана Балана

Відео опублікували на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net.Цей інтимний момент стався на одному з ефірів шоу. Тіна разом з двома учасниками шоу заспівала пісню, яку присвятила Балану. Під час виконання номера вона дивилася на співака дуже ніжним закоханим поглядом. Балан же пристрасно дивився на неї у відповідь.

«Ви так цього чекали. Ексклюзивний фрагмент, який не потрапив в ефір. Романтичний «Не дощ» у виконанні Тіни Кароль, Романа Сасанчина, Сергія Клейніса спеціально для Дана Балана», - підписали під постом.

В коментарях стався справжній вибух емоцій. Шанувальники пари стали обговорювати побачене.

«Залишилося тільки чекати весілля», «Дуже чуттєво», «Як ви могли не вставити це в ефір? Так емоційно», «Це щось нереальне і занадто особисте, тому і не потрапило в ефір», «Це було дуже романтично, на мою думку, це гарна ідея, показувати те, що не потрапило в ефір. Думаю, всім іншим теж дуже сподобається. Спасибі за те, що показуєте ексклюзивні моменти», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Тіні Кароль і Дану Балану вже два роки приписують роман.

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