Украинская певица Тина Кароль показала на солнечном фото стильный весенний образ

Как известно, певица уже много недель находится на карантине вместе с сыном, поэтому сейчас на ее странице новые кадры из фотосессий и съемок новых проектов публикуюся очень редко. Тем не менее, на фан-аккаунте звезды новые и горячие кадры публикуются с завидной регулярностью. В этот раз на странице "ФанТины" был представлен новый кадр из весенней фотосессии знаменитости, передает Politeka.net.

Так, в этот раз знаменитость примерила яркий образ и взбудоражила сеть. На соблазнительных снимках Тина запечатлена в белом топе на шнуровке с глубоким декольте и обтягивающей юбке с леопардовым принтом.

На первом фото она позировала с легкой улыбкой на лице и довольно скромной позе.

Отметим, ранее на похожем кадре артистка лежала в кресле на крыше небоскреба в Лос-Анджелесе. Фотосессия была сделана во время интервью журналистке Дарье Шаповаловой. Фанаты же принялись наперебой упоминать о Дане Балане и о его с ней любовных отношениях.

Отметим, Тина уже давно является амбассадором компании "Укрзолото", поэтому все ее украшения привлекают множество внимания. Звезда любит показывать стильные кадры из фотосессий, на которых сверкает не только драгоценными камнями, но и фигурой. До этого Кароль заинтриговала кадрами с обручальными кольцами, которые буквально покорили фолловеров.

Не так давно отгремел финал песенного шоу "Голос", в котором Кароль победила вместе с участником, с которым уже выигрывала проект несколько лет назад. Во время шоу фанаты с замиранием ожидали появления нового повода, который бы подогрел слухи о ее романе с Даном Баланом.

В этот же раз пользователи сети углядели намек на свадьбу с мужчиной, ведь Тина прорекламировала не простые украшения, а именно обручальные.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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