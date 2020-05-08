МВФ отказал Украине в программе расширенного финансирования
Стороны отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и перешли на 18-месячную программу stand by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в ходе своего последнего брифинга 7 мая.
По его словам, на данный момент МВФ обсуждает с властями Украины детали их дальнейшего сотрудничества и новый механизм финансирования, который должен помочь стране в сложившийся ситуации с экономикой и пандемией.
При этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украина может рассчитывать на предварительно оговоренную сумму финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на смену программы.
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"По моим оценкам, срок будет меньше, но количество денег, которые мы получим за год-два программы stand-by, будет то же, что бы мы и получили по стандартной программе МВФ", - сказал он.
В свою очередь представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован уверен, что получить $5 млрд от МВФ в 2020-21 годах по программе stand-by легче, чем по программе EFF.
"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Рашкован на своей странице в Facebook.
По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.
"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены програм не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.
А вот нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский смотрит на ситуацию иначе.
«Я думаю, причина разворота МВФ очень проста. Мы отказались разрешить продажу госземли. И теперь от нас будут требовать разрешить», - написал он в своем телеграм-канале.
Ситуацию активно комментируют и украинцы в сети.
«Украина доигралась. Вместо долгосрочной программы структурных реформ на 36 месяцев с МВФ теперь будет короткая программа Stand By на 18 месяцев и очевидно с меньшим объемом. Потому что не доверяют. И уж точно не видят структурных реформ», «Короче денег нет, но вы держитесь», - пишут в сети.
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