МВФ отказал Украине в программе расширенного финансирования

Стороны отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и перешли на 18-месячную программу stand by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в ходе своего последнего брифинга 7 мая.

По его словам, на данный момент МВФ обсуждает с властями Украины детали их дальнейшего сотрудничества и новый механизм финансирования, который должен помочь стране в сложившийся ситуации с экономикой и пандемией.

При этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украина может рассчитывать на предварительно оговоренную сумму финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на смену программы.

"По моим оценкам, срок будет меньше, но количество денег, которые мы получим за год-два программы stand-by, будет то же, что бы мы и получили по стандартной программе МВФ", - сказал он.

В свою очередь представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован уверен, что получить $5 млрд от МВФ в 2020-21 годах по программе stand-by легче, чем по программе EFF.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Рашкован на своей странице в Facebook.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены програм не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

А вот нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский смотрит на ситуацию иначе.

«Я думаю, причина разворота МВФ очень проста. Мы отказались разрешить продажу госземли. И теперь от нас будут требовать разрешить», - написал он в своем телеграм-канале.

Ситуацию активно комментируют и украинцы в сети.

«Украина доигралась. Вместо долгосрочной программы структурных реформ на 36 месяцев с МВФ теперь будет короткая программа Stand By на 18 месяцев и очевидно с меньшим объемом. Потому что не доверяют. И уж точно не видят структурных реформ», «Короче денег нет, но вы держитесь», - пишут в сети.

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