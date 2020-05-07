Международный валютный фонд отказался подписывать программу сотрудничества с Украиной на три года

Как сообщил на брифинге представитель МВФ Джерри Райс, вместо этой программы стороны будут вести переговоры о программе на полтора года в рамках механизма Stand-by.

По словам представителя МВФ, эта программа предоставит украинскому правительству больше возможностей для борьбы с пандемией китайского вируса.

Райс пояснил, что в начале этого года МВФ обсуждал с Киевом более условную трехлетнюю расширенную программу. Однако из-за неопределенности, связанной с ситуацией в мире и неизбежными экономическими последствиями происходящего, фонд решил ограничиться программой на 18 месяцев.

Отметим, что Киев рассчитывает получить кредиты на 8 миллиардов долларов в рамках сотрудничества с МВФ. При этом Минфин ожидает, что получит 3,5 миллиарда долларов уже в этом году.

До этого мы писали, что послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодоления последствий китайского вируса.

Планируется, что указанные средства станут доступны в течение 12 месяцев. Сумму перечислят двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Кроме Украины средства должны предоставить Албании (180 млн евро), Боснии и Герцеговине (250 млн), Грузии (150 млн), Иордании (200 млн), Косово (100 млн), Молдове (100 млн), Черногории (60 млн), Северной Македонии (160 млн) и Тунису (600 млн).

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