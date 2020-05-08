МВФ відмовив Україні в програмі розширеного фінансування

Сторони відмовилися від раніше узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і перейшли на 18-місячну програму stand by. Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс в ході свого останнього брифінгу 7 травня.

За його словами, на даний момент МВФ обговорює з властями України деталі їх подальшого співробітництва і новий механізм фінансування, який повинен допомогти країні сформованої ситуації з економікою і пандемією.

При цьому глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Україна може розраховувати на заздалегідь обумовлену суму фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ), незважаючи на зміну програми.

"За моїми оцінками, термін буде менше, але кількість грошей, які ми отримаємо за рік-два програми stand-by, буде те ж, що б ми і отримали по стандартній програмі МВФ", - сказав він.

У свою чергу представник України в МВФ Владислав Рашкован впевнений, що отримати $5 млрд від МВФ в 2020-21рр. роках за програмою stand-by легше, ніж за програмою EFF.

"У рамках нової програми stand-by ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же $5 млрд від МВФ... Більш того, як я сказав, умови отримання цих коштів протягом 2020-2021 років легше, ніж отримання тих же $5 млрд у рамках програми EFF, так як не вимагає "титанічних" зусиль з просування структурних реформ", - написав Рашкован на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у нинішніх глобальних умовах невизначеності Фонд розуміє, що країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років вперед.

"Це проблема для багатьох урядів, не тільки для уряду Дениса Шмигаля. І рішення зміни програм не є специфічним рішенням Фонду для України – поки що в цілому це позиція Фонду у багатьох країнах. Вона може змінитися, але за останні 2 місяці МВФ не затвердив ні однієї нової програми EFF", - пояснив представник України в МВФ.

А ось нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський дивиться на ситуацію інакше.

«Я думаю, причина розвороту МВФ дуже проста. Ми відмовилися дозволити продаж держземлі. І тепер від нас будуть вимагати дозволити», - написав він у своєму телеграм-каналі.

Ситуацію активно коментують і українці в мережі.

«Україна догралася. Замість довгострокової програми структурних реформ на 36 місяців з МВФ тепер буде коротка програма Stand By на 18 місяців і вочевидь з меншим обсягом. Бо не довіряють. І вже точно не бачать структурних реформ», «Коротше грошей немає, але ви тримайтеся», - пишуть в мережі.

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