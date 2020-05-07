42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова здивувала шанувальників новим талантом

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, де вона читає свої вірші, передає Politeka.net. Чехова зняла себе крупним планом. У неї був зроблений шикарний макіяж і накручене волосся.

«Не обесценивай людей, они не акции!

И каждый важен на Земле, и всем непросто!

Не ценишь ты моей душевной грации,

Ты видишь пыль, там где другие – Звёзды», - починається вірш телеведучої.

Варто відзначити, що у Анфіси дуже добре виходить читати вірші. Для кращого ефекту вона додала фільтри, що зробило відео чарівним.

«Пишіть побільше... читайте нам», «Умнічка!!! Дякую», «Анфіса! Це надзвичайно! Прочитання до самого серця!», «Не знецінюй. Душевний вечір з вином і стіхомислями», «Анфіса! Захоплююся Вашим талантом, красою, любов'ю!», «Ти моя люба, обожнюю твої вірші! Щеее», «Чудово Анфіса! З усіх ваших відео люблю як Ви читаєте вірші, і дуже чекаю. Просто БЛИСК!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова показала, як займається йогою разом з тренером, уродженцем Індії. Телеведуча постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.

Нагадаємо, що Чехова в мереживній ночнушці розпласталася на ліжку і розповіла про безсонні ночі: "Вогонь".

Як повідомляла Politeka, лідер групи "ВВ" Скрипка розкрив Анфісі Чеховій пікантний секрет: "Кожен день...".

Також Politeka писала, що пишногруда Чехова ледве помістила форми в тісний купальник і похвалилася фігурою: «Ммм, яка булочка».