42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова здивувала шанувальників новим талантом

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, де вона читає свої вірші, передає Politeka.net. Чехова зняла себе крупним планом. У неї був зроблений шикарний макіяж і накручене волосся.

«Не обесценивай людей, они не акции!
И каждый важен на Земле, и всем непросто!
Не ценишь ты моей душевной грации,
Ты видишь пыль, там где другие – Звёзды», - починається вірш телеведучої.

Варто відзначити, що у Анфіси дуже добре виходить читати вірші. Для кращого ефекту вона додала фільтри, що зробило відео чарівним.

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«Пишіть побільше... читайте нам», «Умнічка!!! Дякую», «Анфіса! Це надзвичайно! Прочитання до самого серця!», «Не знецінюй. Душевний вечір з вином і стіхомислями», «Анфіса! Захоплююся Вашим талантом, красою, любов'ю!», «Ти моя люба, обожнюю твої вірші! Щеее», «Чудово Анфіса! З усіх ваших відео люблю як Ви читаєте вірші, і дуже чекаю. Просто БЛИСК!», - пишуть користувачі мережі.

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*** Не обесценивай людей, они не акции! И каждый важен на Земле, и всем непросто! Не ценишь ты моей душевной грации, Ты видишь пыль, там где другие - Звёзды. ⠀ Как фантиком шуршишь моей оберткою. Состав читаешь, счёт ведешь калориям. И правду мне в глаза бросаешь горькую, Что наша не срастается история. ⠀ На глубине моей уже утихли штормы. И ветер разогнал плохие мысли. Тебя мне жаль, ведь так ты и не понял. Что ищешь блох, там где другие - Смысла! ⠀ #анфисиныстихомысли

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Раніше ми писали, що Анфіса Чехова показала, як займається йогою разом з тренером, уродженцем Індії. Телеведуча постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.

Нагадаємо, що Чехова в мереживній ночнушці розпласталася на ліжку і розповіла про безсонні ночі: "Вогонь".

Як повідомляла Politeka, лідер групи "ВВ" Скрипка розкрив Анфісі Чеховій пікантний секрет: "Кожен день...".

Також Politeka писала, що пишногруда Чехова ледве помістила форми в тісний купальник і похвалилася фігурою: «Ммм, яка булочка».