Известная телеведущая Анфиса Чехова показала новый соблазнительный образ и рассказала о лидере группы «Вопли Видоплясова» Олеге Скрипке

На фото Чехова стояла в черных штанах и рубашке, которую расстегнула. Под ней можно увидеть полупрозрачное нижнее белье Анфисы, которая стояла у стенки и держала в руке бокал с вином. Красавица показала несколько фото, которые почти идентичны, но ракурсы и позы немного отличаются. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В те времена, когда еще можно было беспрепятственно передвигаться по миру, ездила я в винные туры в Италию.

И был у нашей группы свой хештег #квасимэлегантно", - написала Чехова.

Анфиса также рассказала, что тогда общалась с лидером группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой. Он рассказал о своей жене француженке и поделился некоторыми секретами жителей Франции.

"Кстати, когда-то я брала интервью у солиста группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки.

Он был женат на француженке и довольно много времени провел с ней во Франции.

Он признался мне, что разгадал секрет стройности француженок.

Едят они много, в основном на ночь и любят круасаны и французские багеты...

Но каждый день, они выпивают по несколько бокалов красного вина. В этом то и весь секрет", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Анфиса, как всегда, прекрасна", "Роскошна", "Анфиса, ваша неотразимая Красота сводит с ума!", "Ни капли спиртного".

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