38-летняя украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская предстала в нежном образе

Звезда любит радовать поклонников новыми фото и видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На одном из последних видео звезда решила продефилировать в платье. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Наряд подчеркнул красивые формы звезды. Пышная грудь, тонкая талия и длинные ножки - от Надежды просто нельзя отвести взгляда.

Мейхер шла в босоножках по полу, улыбаясь в камеру и снимая сумочку с плеча.

Кадры получились очень яркими и соблазнительными.

"По жизни с музыкой...😉 Лето с @meiherbymeiher", - подписала видео Надежда.

Только за час пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Лучшая", "мое солнышко солнышко ❤️", "Обворожительная", "Красавица! Глаз не отвести! 👍🏻👏👏", "Надежда отлично выглядишь😍❤️", "Красиво очень👍", "Надежда, какая же Вы шикарная 😍😍😍", "Миленько😍 Вам очень идет!", "Ай хорошая😍", "Лучшая во всем", "Вы просто огонь", "Роскошная, шикарная, грациозная.... 💫", "Надюш, вы всё так же очаровательны, как в первом составе "ВиаГра")", "Красотка👏", "Самая вкусная девушка!❤️❤️лю..!❤️❤️", "🔥Красиво! 😍 Браво Надя!👏👏👏", "Как всегда прекрасна!!!Шикарная!!!🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что Надя Мейхер без белья устроила дикие танцы перед зеркалом: показала свои самые вкусные места.

Как писала Politeka, Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику: "Ничего себе!"

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