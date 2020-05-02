38-летняя украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская, взбудоражила откровенным танцем

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). В клипе Надежда нарядилась в черное платье с глубоким вырезом на груди, засветив каждую "складочку" своих аппетитных форм.

Далее звезда устроила поклонникам настоящее испытание: жарко прильнула в страстном танце к мускулистому патрнеру, запрокидывая на него ноги и так естественно играя дикую всесжигающую любовь. Яркий макияж, крест на шее, слегка растрепанная прическа дополнили образ роковой женщины.

За полчаса пост Мейхер-Грановской собрал более 3 000 просмотров, а также уйму комплиментов.

"Шикарная😻🧡"; "Надежда ты лучшая❤️🔥"; "Невероятно чувственно🌹"; "Классно получилось. Клип и музыка и стихи, все сложилось"; "Как и всегда, чувственно, нежно, страстно, и все в одном флаконе 🔥"; "Ничего себе!", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Надежда продемонстрировала свой внешний вид в реальной жизни. Артистка сделала селфи, гуляя на природе. В белом реглане и черной куртке, без косметики и лишнего пафоса, певица потрясла поклонников.

Фото звезда решила сопроводить стихотворением поэта Александра Блока «Верю в Солнце Завета…».

«кукла», «невероятная красавица», «прекрасная вы, прекрасные стихи, прекрасные пейзажи», «Красиво сказано», «Только у тебя такой бесподобный взгляд с привкусом таинственности», - комментировали пользователи.

Напомним, что Надя Мейхер без белья устроила дикие танцы перед зеркалом: показала свои самые вкусные места.

Как писала Politeka, Мейхер, Димопулос, Меганская и другие брюнетки из ВИА Гры засветили лишнее в откровенных нарядах: фото роковых красоток.