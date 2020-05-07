38-річна українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська постала в ніжному образі
Зірка любить радувати шанувальників новими фото і відео в своєму Instagram, передає Politeka.net. На одному з останніх відео зірка вирішила продефілювати у сукні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Вбрання підкреслило красиві форми зірки. Пишні груди, тонка талія, довгі ніжки - від Надії просто не можна відвести погляду.
Мейхер йшла в босоніжках по підлозі, посміхаючись в камеру і знімаючи сумочку з плеча.
Кадри вийшли дуже яскравими і соковитими.
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"По життю з музикою...😉 Літо з @meiherbymeiher", - підписала відео Надія.
Тільки за годину пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.
"Краща", "моє сонечко сонечко ❤️", "Чарівна", "Красуня! Очей не відвести! 👍🏻👏👏", "Надія відмінно виглядаєш😍❤️", "Красиво дуже👍", "Надія, яка ж Ви шикарна 😍😍😍", "Миленько😍 Вам дуже пасує!", "Ай хороша😍", "Краща у всьому", "Ви просто вогонь", "Розкішна, шикарна, граціозна.... 💫", "Надюш, ви все так само гарна, як у першому складі "Віагра")", "Красуня👏", "найсмачніша дівчина!❤️❤️лю..!❤️❤️", "🔥Красиво! 😍 Браво Надя!👏👏👏", "Як завжди прекрасна!!!Шикарна!!!🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.
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