Модель Деми Роуз снялась в фотосессии на пляже, показав фигуру в жарком виде

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, все активнее устраивает пляжные съемки, несмотря на карантин и ограничения в работе. Девушка принялась вести социальную сеть в Инстаграм в новом режиме - теперь на ее странице публикуют еще больше смелых кадров. Не стали исключением и специальные фан-аккаунты модели, сообщает Politeka.net.

Девушка предстала на двух новых кадрах в новом виде - модный купальник на тонких, почти прозрачных лямках, выгодно подчеркнул ее внушительных размеров формы. Оба фото привлекают внимание к себе, благодаря тому, что Деми показала фигуру с разных ракурсов, решив подчеркнуть свои достоинства.

Звезда позировала с мокрыми волосами и без макияжа, дополнив свой минималистично-пляжный образ одними маленькими серьгами-бусинками белого цвета. При этом видно, что размер лифчика девушка явно выбрала намеренно крошечный - клочки ткани едва ли скрыли грудь Роуз. Фанаты отметили, что девушка выглядит, как "Русалочка".

Ранее мы писали, что Деми Роуз решила показать все свои достоинства на двух пикантных фото, сделанных у пещеры с озером. Девушка появилась перед камерами в довольно провокационных позах, бесстыдно хвастаясь фигурой.

Так, во время карантина звезда начала активно вести социальную сеть, отвечать на провокационные вопросы поклонников, проводить вопросы в социальных сетях и делиться архивными кадрами из отдыха и фотосессий. К примеру, в этот раз девушка показала себя с минимальным количеством одежды – в одной нижней части купальника.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.