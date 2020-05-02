Известная супермодель Памела Андерсон показала новый горячий образ на природе

На фото Памела позировала только в белых стрингах, прикрывая свои сочные места рукой. Андерсон показала два ракурса - с одной и с другой стороны. Волосы у модели были распущены, а фотографии сделаны черно-белыми, так как скорее всего, они архивные. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, так как Памела опубликовала в сторис Инстаграма кадр.

Сообщалось, что знойная Памела Андерсон без белья прогулялась по пляжу.

Знаменитая блондинка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на пляже. Памелу запечатлели во время прогулки по нежному песку у кромки океана.

Черно-белое фото как нельзя лучше передает настроение. А, судя по всему, оно у Памелы в тот момент было шаловливое.

Ранее мы сообщали, что модель Памела Андерсон порадовала новым соблазнительным кадром.

52-летняя Памела Андерсон часто ностальгирует по былым временам, а потому выкладывает в сети архивные снимки. Актриса известна своими роскошными формами и раскрепощенностью, но на этот раз она поделилась довольно скромным фото, которое, тем не менее, не лишено томного очарования.

На снимке молодая Андерсон позирует в тонком халатике, которые соблазнительно приспустила, обнажив плечо и часть бюста.

Напомним, раздетая Памела Андерсон показала, в чем ее женская сила

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