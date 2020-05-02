Звезда показала все, что можно

Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала роскошное тело без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Увидимся в ваших мечтах», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Роуз позирует без белья в ванной. Пикантные места звезды прикрывают лепестки цветов и руки девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это мечта», «невероятная работа», «мои глаза! Это невероятная красотка», «Вау, бомба!», «огонь», «люблю такое», - пишут они.

Как сообщалось ранее, британская модель Деми Роуз заскучала на карантине и поделилась откровенными архивными фотографиями с отдыха.

Популярная инстаграм-модель, известная как «британская Кардашьян», проводит эти дни на самоизоляции без возможности устраивать фотосессии на пляжах и популярных курортах. По-видимому, Деми это надоело. Девушка заскучала и решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями с отдыха.

На первом кадре Роуз сидит на балконе роскошного отеля. При этом из одежды на ней только белый халат, кокетливо приспущенный с пышной груди, и белое полотенце на голове.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.