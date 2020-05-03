Модель Деми Роуз устроила на пляже новую фотосессию в нюдовом купальнике

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, решила поделиться кадрами, на которых показала себя в новом купальнике нежного-оранжевого оттенка. На двух фото девушка показала фигуру с разных ракурсов, решив подчеркнуть свои достоинства, сообщает Politeka.net.

Так, в социальной сети Инстаграм девушка появилась перед объективом в довольно провокационных позах, бесстыдно хвастаясь фигурой. На солнечных снимках звезда позировала у скалистой местности на фоне светло-голубого озера.

Свой образ девушка дополнила легки макияжем с акцентом на темные глаза и уложила волосы в мягкие волны. Поклонники отреагировали достаточно бурно на новые снимки и отметили, что модель выглядит еще соблазнительнее.

Похоже, после наступления карантина девушка решила чаще обновлять профиль в Инстаграм и делиться новыми образами, чтобы поддерживать внимание аудитории к собственной персоне. На фан-аккаунтах также появились похожие кадры вслед за звездой.

Отметим, девушка уже давно является популярной Инстаграм-моделью нижнего белья и купальников. Во время карантина звезда, похоже, не думает останавливать съемки, поэтому периодически радует фолловеров яркими образами после фотосессий.

Весьма пышные формы Деми Роуз также показала без белья – девушка прикрылась необычным полу-халатиком, состоящим из лоскутков ткани, едва ли прикрывающих грудь и нижнюю часть тела знаменитости. Новое фото покорило поклонников, которые принялись сразу же массово комментировать новый пост.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

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