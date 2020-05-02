Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, соблазнила пикантным образом

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Сегодня на инстаграм Сьюзи подписано около 2 млн. фанатов, которые оставляют множество комментариев и лайков под снимками красотки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка приспустила бикини, засветив пикантные места.

На новом снимке, которым девушка поделилась в сети, она предстала в розовом топе, который не скрывал ее пикантных округлостей. Кроме того, пользователи сети имеют возможность насладится видом ее сального преса и длинных ног, которые красотка расставила в стороны. При этом на ней лишь тесные трусики черного цвета, за которые девушка держится, намереваясь спустить со своих бедер.

Пользователи сети пришли в полный восторг от такого снимка и засыпали Сьюзи многочисленными комплиментами.

"Вау😯😳😱👉💘 ", "Ты моя настоящая муза 🔥", "Чертовка на охоте", "Ух ты, ты такая накаченная, что создается впечатление, словно тебя лепил скульптор", "Вау, какое тело❤️", "Самый сок, как внизу, так и сверху😍", "Совсем крошка потеряла стыд".

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