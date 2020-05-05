Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в крошечном купальнике

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала, как прогуливалась по пляжу в новом модном купальнике. Похоже, несмотря на карантин, знаменитость не хочет заскучать, поєтому активно отдыхает на пляже и фотографируется на солнечном побережье. Девушка в этот раз показала, за что ее любят многие мужчины и чему завидуют женщины, сообщает Politeka.net.



Так, в этот раз Эмили позировала в купальнике необычного оттенка с оренжевым принтом. При этом позировала звезда боком к объективу, засветив идеальный вид на пятую точку. Девушка показала, что ее новый образ - максимально естественный, без макияжа и украшений. Волосы, как и обычно, Эмили предпочла не завязывать и оставила небрежно распущенными.

Отметим, Эмили является довольно известной моделью, которая не боится демонстрировать фигуру на публику и любит удивлять серией пикантных кадров. Чтобы подогревать интерес к собственной персоне, иногда модель снимается и вовсе без одежды.

Ранее на довольно ярком кадре Эмили предстала в одном белье в домашней обстановке. Девушка позировала с легким макияжем на лице и с привычно распущенными волосами. Фанаты отметили, что кадр довольно мил и им хочется чего-то "горяченького", в привычном стиле звезды.

К слову, девушка является владелицей созданного ею бренда Inamorata. На странице бренда девушка любит также сама демонстрировать модные купальники самого разного дизайна.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.