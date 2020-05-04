Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась архивными фото

Звезда опубликовала снимки своего выхода на балу "Met Gala" 2019 года, сообщает Politeka.net.

Красотка тогда предстала в длинном блестящем платье с пикантным вырезом. Наряд имел необычный крой, в частности, длинные куски ткани оплели шею красотки, при этом живот был полностью голым.

Фигура актрисы идеальна - тонкая талия, упругий живот, пышные груди и бедра. Наряд, как нельзя кстати, подчеркнул идеальные изгибы Эмили.

Длинный блестящий шлейф и необычное украшение на голове сделали образ, можно сказать, экстравагантным.

"Мет воспоминания 🕊", - подписала актриса.

За 15 минут пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали Ратаковски, что она не только очень яркая и горячая, но и очень милая из-за ее больших глаз. Оторваться от звезды было нереально, она - божественная.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала у окна, слегка выгнувшись. Тонкая талия и стальной пресс - выглядят так, что оторваться от красотки невозможно.

Пышная грудь идеально "вписалась" в лифчик, не показывая ничего лишнего.

Кроме того, что звезда в лифчике, можно было заметить, что она также находится и в трусиках-бикини.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала идеальное тело, которое находится в отличной форме.

Звезда предстала в одном белье в домашней обстановке. Девушка позировала с легким макияжем на лице и с распущенными волосами. Фанаты отметили, что кадр довольно мил и им хочется чего-то "горяченького", в привычном стиле звезды.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.