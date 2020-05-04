Известная модель Эбигейл Рэтчфорд взбудоражила кадром из фотосессии на кухне

В этот раз модель решила похвастаться горячим видом в едва заметном белье и в провокационной позе на кухне. Похоже, девушка знает, как правильно привлекать внимание и радовать аудиторию провокационным видом. Новый кадр в жарком виде девуша опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, в этот раз модель предстала в одном черном белье и белоснежном фартуке, едва ли прикрывающем ее пышные формы. Девушка, с легким макияжем и в соблазнительной форме, пошалила на кухне. Для большей пикантности на ее пятой точке можно заметить след от руки, сделанный благодаря муке, рассыпанной на кухне.

Популярные статьи сейчас

Карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до..."

Военную технику и Нацгвардию ввели в Черкассы, бунт будет подавлен: кадры происходящего

Валюху из "Сватов" не пустила на порог лучшая подруга, скандальные кадры: "Заболела"

Идеальная Ратаковски нарядилась в бикини и повертелась у окна: "Бесовка"
Показать еще

Вот что пишут пользователи:

 «Милый пекарь», «Abi cesest Toi Tis Tis Mis Mis Claque Sur Surssess✋🍑😜😍🔥🔥🔥», «поражаешь меня этим видом», «Чизкейк Фабрика🌷🌷😎 👨‍🍳», «Я умею готовить несколькими способами», «Что-нибудь вкусное на кухне ,но этот пирог уже готов😋😋😋😋🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

В прошлый раз Рэтчфорд показала, как позирует в крохотном халате, однако сзади он сделан только из кружева. Наряд максимально подчеркивает роскошные формы модели, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Это слишком красиво», «О боже мой! Королева, кто же тебя такой сделал?», «очень горячо», «бомба вообще», «люблю тебя!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини.

Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства. 

Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье

А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры