Известная модель Эбигейл Рэтчфорд взбудоражила кадром из фотосессии на кухне

В этот раз модель решила похвастаться горячим видом в едва заметном белье и в провокационной позе на кухне. Похоже, девушка знает, как правильно привлекать внимание и радовать аудиторию провокационным видом. Новый кадр в жарком виде девуша опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, в этот раз модель предстала в одном черном белье и белоснежном фартуке, едва ли прикрывающем ее пышные формы. Девушка, с легким макияжем и в соблазнительной форме, пошалила на кухне. Для большей пикантности на ее пятой точке можно заметить след от руки, сделанный благодаря муке, рассыпанной на кухне.

Вот что пишут пользователи:

«Милый пекарь», «Abi cesest Toi Tis Tis Mis Mis Claque Sur Surssess✋🍑😜😍🔥🔥🔥», «поражаешь меня этим видом», «Чизкейк Фабрика🌷🌷😎 👨‍🍳», «Я умею готовить несколькими способами», «Что-нибудь вкусное на кухне ,но этот пирог уже готов😋😋😋😋🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

В прошлый раз Рэтчфорд показала, как позирует в крохотном халате, однако сзади он сделан только из кружева. Наряд максимально подчеркивает роскошные формы модели, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Это слишком красиво», «О боже мой! Королева, кто же тебя такой сделал?», «очень горячо», «бомба вообще», «люблю тебя!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини.

Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства.

Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье

А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры