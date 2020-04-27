Как ей это удается?

52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон доказала, что есть еще порох в пороховницах

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала абсолютно без одежды. Так, смелая Памела взбудоражила пленительными изгибами, гладкой кожей и томным взглядом "кошечки" на черно-белом снимке.

Нестареющая красотка позировала лежа на животе, задрав голову вверх и прикрыв самые сочные места руками. Андерсон приоткрыла рот, несколько прядей упали ее на лицо: от такого зрелища можно потерять дар речи.

"Сила, слабость 🌸", - подписала фото актриса.

За считанные часы поклонники успели более 6000 раз по достоинству оценить старания Памелы, щедро наградив ее искренними комплиментами.

"Почему всегда так красиво"

"Горячая💥🔥"

"Одна из самых умных женщин в мире 👏👏👏❤️"

"Абсолютная сила 😍🔥🔥🔥🔥"

"Все еще моя самая любимая богиня😍"

"+ Интеллект и красота. ❤️"

"Прямо в яблочко"

Ранее мы сообщали, Андерсон взволновала фото у бассейна. Актриса в вечернем платье окунула ноги в воду, намочив наряд, а также опустила голову, спрятав лицо за длинными волосами. В то же время внимание поклонников привлекла пикантная деталь: упавшая с плеча бретелька платья открыла взору упругие прелести, которые все ще будоражат миллионы.

"Дело не в том, чтобы быть счастливой или удовлетворенной, а в том, чтобы почувствовать огонь внутри. Анаис Нин", - подписала фото Андерсон.

"Это то, что мне всегда нравилось... Я вижу безграничную красоту даже без лица. 🖤"; "Я люблю это фото ❤️"; "Моя мечта"; "Ты такая красивая, внутри и снаружи ❤️", - комментировали ее фанаты.

Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе

Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в прозрачном платье превратилась в роковую русалку: "Любовница Нептуна"