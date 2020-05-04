Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в стильном бордовом белье

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала идеально стройную фигуру в аккуратном нижнем белье бордового цвета. Девушка в очередной раз решила показать идеальное тело, которое находится в отличной форме. Похоже, во время карантина Эмили продолжает активно заниматься собой, сообщает Politeka.net.

Отметим, Эмили является довольно известной моделью, которая не боится демонстрировать фигуру на публику и любит удивлять серией пикантных кадров. Чтобы подогревать интерес к собственной персоне, иногда модель снимается и вовсе без одежды.

На новом, довольно ярком кадре Эмили предстала в одном белье в домашней обстановке. Девушка позировала с легким макияжем на лице и с привычно распущенными волосами. Фанаты отметили, что кадр довольно мил и им хочется чего-то "горяченького", в привычном стиле звезды.

К слову, девушка является владелицей созданного ею бренда Inamorata. На странице бренда девушка любит также сама демонстрировать модные купальники самого разного дизайна.

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в соблазнительном платье.

В группе пользователи сети опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительная знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.

Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки. Ратаковски держала в руке платок, который развивался по ветру. Дополнили образ модели блестящие серьги в ушах. Фанаты тут же отметили, что девушка очень даже "хороша, как чертовка".

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.