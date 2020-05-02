Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошные формы в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Красотка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Квитко позирует в прозрачном белье, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«фигура само совершенство», «идеальная», «роскошная», «куколка», «огонь», «на это просто невозможно смотреть – богиня», - пишут они.

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Модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Как утверждает Квитко, она никогда не делала пластических операций. Впрочем, многие поклонники подвергают это утверждение сомнению. Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике.

Так, девушка позировала возле бассейна в облегающем купальнике светло-серого оттенка с внушительным декольте и смелым вырезом на груди. Вырез настолько глубокий, что обнажает полушария ее пышных прелестей. Образ дополняют солнцезащитные очки.

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