Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян" устроила горячее шоу на камеру

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Как утверждает Квитко, она никогда не делала пластических операций. Впрочем, многие поклонники подвергают это утверждение сомнению. Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике.

Так, девушка позировала возле бассейна в облегающем купальнике светло-серого оттенка с внушительным декольте и смелым вырезом на груди. Вырез настолько глубокий, что обнажает полушария ее пышных прелестей. Образ дополняют солнцезащитные очки.

Свет падает на девушку таким образом, что сразу видно - Квитко только вышла из воды и нежится на солнышке, чтобы согреться после купания.

Пользователи сети не приминули отметить, какой завораживающей и раскрепощенной выглядит "русская Кардашьян" в этом слитном купальнике:

"Вид такой красотки завораживает с первого взгляда", "Осторожно, сейчас все выпадет", "Купальник еле держится", "Ты же ангел, просто ангел", "Девушка - просто мечта", "Ничего себе, какая красотулька, а какие размеры. Бери и наслаждайся", "Вот это зрелище".

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