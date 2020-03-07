Модель и светская львица Кортни Кардашьян, размещает новые фото в сети не реже, чем ее знаменитые сестрички
Популярная американская телезвезда Кортни Кардашьян, которая является одной из сестер семейства Кардашьян-Дженнер, и которая также прославилась съемками в семейном реалити-шоу, часто радует поклонников яркими кадрами в своем Instagram, пишет Politeka.net
40-летняя красотка часто принимает участия в фотосессиях для рекламы собственного бренда, демонстрируя свое тело в разных ракурсах, она также регулярно появляется на публике в откровенных нарядах.
В этот раз на своей странице знаменитость выложила интересное фото в весьма откровенном наряде, на котором продемонстрировала свои стройные ножки, сидя на стуле.
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Для нового образа Кортни облачилась во всё черное. На ней надето ультра-короткое платье, колготки и массивные туфли. Волосы собраны в хвост, а на лице вечерний макияж.
Фолловеры не прошли мимо и мгновенно отреагировали на новое фото, засыпая модель комплиментами в комментариях.
Ранее мы писали, что знаменитость выкладывала снимок, сделанный на кухне.
На нем она запечатлена у плиты что-то помешивает в кастрюльке. При этом она сосредоточенно позирует и смотрит в камеру. Как видно, на кухню Кортни пришла в откровенном вечернем платье изумрудного цвета, декорированном под змеиную кожу.
Наряд с глубоким вырезом оголил изящную спину и рельефный живот, а также подчеркнул стройную фигуру. Ее волосы распущены и выпрямлены, а на лице легкий макияж. В подписи к фото Кортни сообщила, что готовит чай.
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