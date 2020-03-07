Модель и светская львица Кортни Кардашьян, размещает новые фото в сети не реже, чем ее знаменитые сестрички

Популярная американская телезвезда Кортни Кардашьян, которая является одной из сестер семейства Кардашьян-Дженнер, и которая также прославилась съемками в семейном реалити-шоу, часто радует поклонников яркими кадрами в своем Instagram, пишет Politeka.net

40-летняя красотка часто принимает участия в фотосессиях для рекламы собственного бренда, демонстрируя свое тело в разных ракурсах, она также регулярно появляется на публике в откровенных нарядах.

В этот раз на своей странице знаменитость выложила интересное фото в весьма откровенном наряде, на котором продемонстрировала свои стройные ножки, сидя на стуле.

Для нового образа Кортни облачилась во всё черное. На ней надето ультра-короткое платье, колготки и массивные туфли. Волосы собраны в хвост, а на лице вечерний макияж.

Фолловеры не прошли мимо и мгновенно отреагировали на новое фото, засыпая модель комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что знаменитость выкладывала снимок, сделанный на кухне.

На нем она запечатлена у плиты что-то помешивает в кастрюльке. При этом она сосредоточенно позирует и смотрит в камеру. Как видно, на кухню Кортни пришла в откровенном вечернем платье изумрудного цвета, декорированном под змеиную кожу.

Наряд с глубоким вырезом оголил изящную спину и рельефный живот, а также подчеркнул стройную фигуру. Ее волосы распущены и выпрямлены, а на лице легкий макияж. В подписи к фото Кортни сообщила, что готовит чай.

Напомним, горячая Кардашьян показала роскошную фигуру в черном латексе: все сестры обзавидуются

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян дала жару в ультрамини: утерла нос 20-летним

Также Politeka писала, что знойная сестричка Кардашьян завела сеть пикантным фото без одежды: божественно хороша