Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительным снимком в крохотном купальнике

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.

Кроме того она является идейным вдохновителем и владелицей собственного бренда Inamorata. На странице бренда девушка показала купальник, подчеркнувший ее идеальные формы. Купальник настолько крошечный, что он едва в состоянии прикрыть ее прелести.

В этот раз фанатов ждут яркие комплекты купальников, которые она демонстрирует: бюстик и крошечные стринги с принтом. Узор состоит из изображения обнаженного женского тела – эскиз рисунка сделал отец Эмили, когда она запускала линию сережек.

Откровенными их делает не только материал наряда, который отлично подчеркивает грудь 28-летней красавицы, но и эффектные поза и ракурс. Что ж, неудивительно, что Ратаковски легко завоевала любовь фанатов по всему миру и получила звание одной из самых успешных бизнесвумен на свете.

Изюминкой образа стали игривые завязки в районе талии. Такая шнуровка обратила внимание на пышное декольте и узкую талию девушки.

Поклонники принялись писать звезде, как невероятно идеальна ее фигура и что они давно ждали пополнения коллекции Ратаковски.

"Незабываемое зрелище", "Ух, какая красотка", "УХ, как выпирают", "Просто загляденье", "Вот это зрелище", "Потрясно", "Сама привлекательность".

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.