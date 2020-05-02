Популярна модель і актриса Емілі Ратаковски вразила фігурою в сміливому вбранні

Американська зірка обожнює бути в центрі уваги. І їй це вдається, адже за її сторінкою в Instagram стежать понад 26 мільйонів шанувальників з усього світу, передає Politeka.net

Красуня підігріває інтерес до своєї персони незвичайними образами і оригінальними нарядами, які підкреслюють її спокусливі форми.

Що дивно, на фан акаунтах Ратаковски багато знімків з'являються раніше, ніж у самому мікроблозі знаменитості в Instagram.

На цей раз красуня приміряла вбрання, яке не дасть залишитися непоміченою. Вона вбралася в білу повітряну ультракоротку сукню, а поверх неї накинула жакет такого ж кольору.

На першому фото Ратаковских позує біля будинку, а на другому - у приміщенні. При цьому виглядала модель дуже жіночною і ніжною.

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковски вразила красою в спокусливому сукню.

В групі користувачі мережі опублікували чорно-білий знімок, на якому чарівна знаменитість позує в легкій сукні з квітковим принтом.

Плаття мало вигляд спокусливого, завдяки відкритій спині можна було помітити всі ідеальні рельєфи красуні. Ратаковски тримала в руці хустку, який розвивався за вітром. Доповнили образ моделі блискучі сережки у вухах. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина дуже навіть хороша, як чортицю".

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.