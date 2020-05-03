29-летняя известная модель Дженни Уотвуд, которая также снималась для журнала "Playboy", покорила своих поклонников новыми откровенными снимками

Звезда предстала полуобнаженной на кухне, передает Politeka.net. При этом красотка всячески скрывала свою грудь.

Модель предстала в одной облегающей юбке, которая подчеркнула ее пятую точку.

Груди Дженни прикрывала цветочками в вазе. Также красотка скрывала самое интимное за книгой.

Нельзя не обратить внимания на тонкую талию звезды и ее идеальный пресс. Завершили образ Уотвуд различные украшения. Модель собрала волосы в высокий пучок, видимо, чтоб не мешали.

Модель грызла яблоко, либо просто держала его в руках.

Дженни даже забралась на стол ради эффектного кадра: "Блистательно".

В целом снимки получились довольно эротическими.

За 16 часов пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети делали комплименты не только красивой внешности модели "Playboy", но и ее юбочке, которая идеально села по фигуре.

Напомним, Дженни Уотвуд в марте 2018 года стала девушкой месяца "Playboy". В одном из интервью красотка призналась, что не прибегала к пластическим операциям.

"Я абсолютно натуральна – мои ресницы, волосы, груди. Мои губы пухлые от природы. У меня есть небольшие морщинки, потому что я все время смеюсь", - поделилась звезда.

Ранее мы писали, что не так давно Дженни Уотвуд опубликовала фото в купальнике, накинув сверху рубашку.

Красотка позировала на улице, прикрыв голову соломенной шляпкой.

Тело модели достойно только восхищения.

Стоит отметить, что во время режима самоизоляции звезда устроила пикник прямо во дворе своего дома.

Напомним, звезда Playboy заворожила божественным телом в прозрачном топе.

Также Politeka сообщала о том, что звезда Playboy выставила аппетитные "булочки" в бикини.

Politeka писала и о том, что звезда Playboy расставила ноги в прозрачном боди.