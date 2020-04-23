29-летняя известная модель Дженни Уотвуд, которая также снималась для журнала "Playboy", поражает красотой

Знаменитость часто выкладывает горячие снимки в Инстаграм, на которых демонстрирует роскошное тело, передает Politeka.net.

Модель не только предстает в купальниках и нижнем белье, но и не стесняется обнажаться на камеру.

Известно, что в марте 2018 года Уотвуд стала девушкой месяца "Playboy". В одном из интервью красотка призналась, что не прибегала к пластическим операциям.

"Я абсолютно натуральна – мои ресницы, волосы, груди. Мои губы пухлые от природы. У меня есть небольшие морщинки, потому что я все время смеюсь", - поделилась звезда.

Стоит отметить, что красотка родилась 20 ноября 1990 года. Будущая звезда росла в городке Меса (штат Аризона, США). Кроме нее в семье было еще шесть детей. Дженни была самой младшей.

В совершеннолетнем возрасте Уотвуд путешествовала по миру и позже заключила контракт с модельным агентством, а также переехала в Милан.

"Я думаю, когда вы переезжаете в другую страну, вы лучше можете понять, на что способны», - поделилась Дженни.

О съемках в журнале Playboy модель вспомнила следующее:

«Как-то я подумала: "А почему бы не сняться для Playboy? Я хочу этого!" Я написала об этом своему агенту с просьбой попробовать организовать такую съемку".

Так красотка и стала девушкой месяца, а фото для этого журнала стали первыми откровенными в ее портфолио.

Недавно красотка опубликовала фото в коротком топе и легкой юбочке. Красотка позировала во дворе закинув волосы назад. Она выгнулась и продемонстрировала стройное тело, в частности, нельзя было не заметить выпирающие ребра.

"Неповторима!", - написал один из поклонников.

А вот другие снимки Дженни:

Напомним, звезда Playboy заворожила божественным телом в прозрачном топе.

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