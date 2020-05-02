Самая красивая девушка мира Белла Хадид вновь взбудоражила фанатов пикантными фотографиями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

На кадрах Белла позирует в домашней обстановке. Красотка надела блузку на голое тело, которую застегнула всего на одну пуговицу в районе груди и дополнила образ пестрыми брюками.

При этом на лице у Беллы был довольно насыщенный макияж со стрелками на веках. Свой образ красотка дополнила украшениями - в ушах большие серьги-кольца, а на шее несколько подвесок.

Кадры получились довольно интересными и даже соблазнительными.

Меньше, чем за сутки фотоснимки набрали более 700 тысяч отметок "мне нравится", а всего за страницей супермодели следят более 30 миллионов людей.

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Звезда представала не только в мини-бикини, но и совершенно обнаженной.

Так, на одном из снимков Белла предстала с влажными волосами. Знаменитость была полностью обнаженная, но благодаря принятой ею позе, нельзя было заметить ничего лишнего.

Можно было только насладиться видами на стройное тело, а также прелестями, которые с одной строны Белла не смогла полностью запрятать.

На модели были лишь босоножки на толстой подошве. Также рядом стояла сумочка коричневого оттенка.

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