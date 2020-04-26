Звезда превзошла сама себя

Супермодель Белла Хадид порадовала фанатов новыми пикантными снимками без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

Так, на первом снимке Хадид позирует прозрачном боди, демонстрируя роскошное тело. А на другом снимке модель позирует без белья, демонстративно задрав руки.

«Божественная», «красотка», «невероятная», «ты делаешь меня счастливее», «люблю, когда ты так фотографируешься», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, порадовала поклонников соблазнительными фото.

Звезда представала не только в мини-бикини, но и совершенно обнаженной.

Так, на одном из снимков Белла предстала с влажными волосами. Знаменитость была полностью обнаженная, но благодаря принятой ею позе, нельзя было заметить ничего лишнего.

Можно было только насладиться видами на стройное тело, а также прелестями, которые с одной строны Белла не смогла полностью запрятать.

На модели были лишь босоножки на толстой подошве. Также рядом стояла сумочка коричневого оттенка.

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.