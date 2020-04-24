Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, порадовала поклонников соблазнительными фото

Звезда представала не только в мини-бикини, но и совершенно обнаженной, пишет Politeka.net.

Так, на одном из снимков Белла предстала с влажными волосами. Знаменитость была полностью обнаженная, но благодаря принятой ею позе, нельзя было заметить ничего лишнего.

Можно было только насладиться видами на стройное тело, а также прелестями, которые с одной строны Белла не смогла полностью запрятать.

На модели были лишь босоножки на толстой подошве. Также рядом стояла сумочка коричневого оттенка.

Кроме того, артистка предстала в мини-бикини, которые едва прикрывали формы. А интригующим фото можно назвать то, где модель позировала в одной сеточке, прикрывая бедра соломенной сумочкой: "Проказница".

За 15 часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев. Белле Хадид написали массу комплиментов, ведь ее стройная фигура достойна только этих слов.

Напомним, Белла Хадид позировала в мини-шортах дома. Стройные ножки модели не должны были оставить кого-то равнодушным.

Кроме того, голубой топ обтянул непышные прелести звезды, а также позволил увидеть плоский живот.

Стоит отметить, что на лице знаменитости были разные детские рисунки, которые она наложила с помощью фильтра в сети.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид нарядилась в топ оранжевого оттенка с длинными рукавами, при этом "забыв" про лифчик, а также широкие серые штаны. Домашний образ дополнили собранные наверх волосы и отсутствие косметики.

Модель показала, как стрижет челку подружке. На одном из кадров она спросила у поклонников: "Кому тоже отрезать?..".

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.