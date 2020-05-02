Не каждая девушка осмелится на такое

Известная фитнес-модель Ана Чери похвасталась откровенным снимком, который буквально взорвал сеть

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

Во время карантина Чери также не оставляет своих поклонников без новых фото. Девушка показала горячий кадр, который может заставить покраснеть любого мужчину. На свежих фото она показала экстравагантный образ, в котором сочетаются соблазнительность, повседневность и элегантность.

Так, на новых фото модель позирует, повернувшись к камере вполоборота, соблазнительно выгнувшись и выпятив "пятую точку" на всеобщее обозрение.

Лавандовый короткий топ с шнуровкой на открытой спине и джинсовые штаны с высокой посадкой сделали образ знаменитой красотки определенно горячим и эксцентричным. Модель сделала естественный макияж с эффектом кожи без мейкапа, а также выделила выразительные глаза и густо накрасила ресницы.

Чери такие провокационные эксперименты в удовльствие, ведь поклонники тут же ринулись обсуждать лук своей любимицы.

"Вау🔥", "Игривая кошечка 😍", "Непревзойденная😍", "Милый наряд на прекрасной девушке", "Так соблазнительно", "Вот это формы, просто отпад", "Просто загляденье".

Стоит отметить, что кроме откровенных кадров, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок, а также рассказывает о своем питании.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".