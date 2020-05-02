Фітнес-модель Ана Чері вміє вигідно демонструвати свої форми 

Цього разу зірка опублікувала в Instagram відео, на якому вона позує в міні-бікіні, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Зірка з'явилася в крихітному яскравому купальнику, знімаючи себе в дзеркало. 

Маленький верх ледве тримався на великих грудях зірки. Було видно, як з купальника випирали соковиті принади.

Лямки крихітних трусиків Ана натягнула вище стегон, тим самим зробивши акцент на цю частину тіла. 

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Чері одягла капелюшок леопардового забарвлення, окуляри з рожевими скельцями та інші аксесуари. 

Красуня пританцьовувала біля дзеркала і рухала стегнами, чим розбурхала своїх фанатів: "Так гаряче!".  

За шість годин кадри зібрали понад 400 тисяч переглядів та багато коментарів. 

Користувачі мережі писали, що зірка чудова, також вони побажали їй гарного дня і удачі в особистому житті. 

Нагадаємо, Ана Чері постала практично голою. Її принади прикриває спідня білизна, яка настільки мініатюрна, що відкриває погляду прихильників практично все.

Трусики виконані з прозорої тканини, а бюстгальтер складається лише з кісточки з невеличкими мотузочками.

Модель накинула зверху сорочку, щоб доповнити образ і зробити його більш цікавим.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в крихітному вбранні з принтом у вигляді поцілунків, до непристойності зігнувшись і показавши, за що її люблять чоловіки. 

«Ранок. Ви зловили мої нові історії?» - говориться в повідомленні.

Користувачі мережі відразу ж завалили красуню приємними повідомленнями. 

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".