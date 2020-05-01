Бывший ангел бренда нижнего белья Victoris’s Secret Келли Гейл показала роскошное тело во время принятия ванны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на опубликованном снимке модель позирует во время принятия ванны, демонстрируя роскошное тело. Интимные места звезда Гейл решила прикрыть рукой. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятная красота», «бомбезная», «непревзойденная», «огонь!», «красотка», «Я люблю все в этом кадре. Я чувствую свою уязвимость, модель прекрасна. Хороший снимок», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, похвасталась фигурой в ярком бикини. Модель позировала в купальнике, лежа в сауне.

Тело модели было влажное от пота. Выглядела она горячо и в то же время очень мило. Верх купальника имел белое колечко в пикантном месте на груди, а плавки держались на тоненьких лямках.

Келли смотрела в камеру, водя камеру от лица по телу.

Знаменитость лежала на деревянной скамейке в ярком бикини, под тело она положила белое полотенце.

Келли забрала волосы в пучок и приоткрыла губы.

Она повела камеру вниз, посветив упругим животом и тонкой талией. Видео получилось очень жарким: "Роскошная крошка".

Напомним, что Келли Гейл полностью разделась ради горячего кадра на улице: "Такое тело создано для...".

Как сообщала Politeka, Келли Гейл в белом топике посветила изгибами в горячих позах: "Взбудоражила всех".

Также Politeka писала, что мокрая звезда Victoria’s Secret едва прикрыла прелести миниатюрным купальником: «Так горячо».