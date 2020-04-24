Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, решила показать, чем занимается в режиме самоизоляции

Красотка опубликовала видео, на котором занимается спортом вместе с тренером, пишет Рoliteka.net. Видно, как Келли усердно выполняет упражнения, чтобы поддерживать свою невероятную форму. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель вытягивала ноги вверх, лежа на полу, делала упражнения с подгибанием ног в коленях, застывала на руках, делая планку и другое.

При этом нельзя не заметить, что красотка надела белый топ с вырезами в районе преса, а также оголяющий ее тонкую талию.

Келли была в леггинсах, подчеркивающих ее упругие ягодицы. Завершили ее образ браслеты на руке.

Волосы звезда убрала в хвост, чтобы те не мешали.

Стоит отметить, что Келли была без грамма макияжа.

"15-минутная основная тренировка 💪🏽 7 упражнений, каждое по 45 секунд, повторите 3 подхода, благодаря которым вы почувствуете, как появляется ваш пресс! 🔥🔥🔥", - подписала видео звезда.

За 16 часов пост собрал почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети восхитились Келли, ее спортивной подготовкой и подтянутым телом, именно им она взбудоражила всех.

Напомним, Келли Гейл предстала без одежды, засветив самые интимные места. Нельзя было не обратить внимания на замечательную фигуру - упругую грудь, тонкую талию и ягодицы, как орешек.

На голове у модели было полотенце, будто звезда только вышла из душа. Девушка игриво подняла ножки.

Ранее мы писали, что Келли Гейл полностью разделась, что видно по трусикам, которые лежат на полу.

Она залезла в ванную, наполненную пеной. Правда, Гейл решила лежать в ванной в необычной позе, вывалив ноги наружу.

Напомним, что бесстыжая Келли Гейл посветила пикантными местами в мокрой майке без белья: "Чертовка".

Как сообщала Politeka, мокрая Келли Гейл едва прикрыла прелести миниатюрным купальником: «Так горячо».

Также Politeka писала, что звезда "Victoria’s Secret" полностью разделась ради горячего кадра на улице: "Такое тело создано для...".