Самая красивая девушка мира Белла Хадид устроила горячие игры в спальне

На кадрах Белла позирует в красном топе и стрингах, дополнив образ экспериментальным мейкапом. Волосы в этот раз Хадид собрала в хвост и можно заметить милые серьги в ушах девушки. Красавица сидела в кровати и позировала перед камерой, а на фоне можно увидеть белые подушки. Кадры получились довольно интересными и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию, как и поставить лайки к ней, так как Белла выбросила ее в сторис Инстаграм, где подобного функционала нет.

Ранее мы сообщали, что 23-летняя американская супермодель Белла Хадид удивила своим увлечением, засняв весь процесс на камеру.

Так, на кадрах модель в кепке, перчатках и маске, темно-синих штанах и горчичном реглане сидит на коленях на земле, широко расставив ноги, и копает небольшую ямку перед собой, затем кладет туда лаванду, "притаптывая" землю.

Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид поздравила лучшую подругу с Днем рождения, порадовав порцией пикантных кадров.

На этот раз в своем блоге она опубликовала пост, в котором поздравила свою подругу. К нему прилагалась серия пикантных фото, на которых топ-модель позировала в откровенных нарядах в компании своей подруги и по совместительству американской певицей Джесси Джо Старк.

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