Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы в мире, показала свои формы в воде

На фото Кортес стояла в бассейне и развернулась спиной к камере. Тело Сьюзи было мокрым, как и волосы, девушка выгнулась и выставила пятую точку перед объективом. В этот раз на модели был розовый купальник, а образ звезда дополнила стильными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Превосходно", "Красота, вдохновляющая муза".

Ранее мы сообщали, что известная бразильская модель Сьюзи Кортес показала футбольный наряд.

На фото Сьюзи позирует в кроссовках, гетрах, мини-трусиках и топике. Кортес одной задрала немного ногу и держит ею мяч, а сама стоит возле сетки, за которую взялась руками. Фотография получилась довольно соблазнительной и спортивной.

Сообщалось, что известная бразильская модель Сьюзи Кортес показала новый пляжный образ.

На фото Сьюзи позировала в крохотном купальнике голубого цвета. Кортес позировала на пляже и выгнулась в соблазнительной позе на деревянных ступеньках. Благодаря этому можно легко оценить те формы, за которые модель получила титул.

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