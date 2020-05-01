Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников откровенным фото и сверкнула своими идеальными формами в микро белье
Свежий снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Чери стоит практически голая. Ее прелести прикрывает нижнее белье, которое настолько миниатюрное, что открывает взору поклонников практически все. Трусики выполнены из прозрачной ткани, а бюстгальтер состоит лишь из косточки с небольшими веревочками.
Модель накинула сверху рубашку, чтоб дополнить образ и сделать его более интересным. Она приоткрыла рот и смотрела вдаль.
Всего за час фото Чери собрало почти 110 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.
«Черт, девочка», «Так горячо», «О, Боже», «Красивая», «Playboy так повезло показать тебя в своем журнале», «Лицо ангела», «Очень шикарно, великолепное тело великолепно в нижнем белье», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ана Чери показала, как выглядит дома в обычной повседневной одежде. Даже тут звезда умудрилась быть соблазнительной. На снимках Чери позирует в штанах и крохотной кофте, из-под которой выглядывают роскошные формы. Кроме того, из-под штанов звезды видно ее нижнее белье. Это произвело фурор среди ее поклонников.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".