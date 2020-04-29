Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася гарячим видом в тісному спортивному костюмі

Вже кілька тижнів фітнес-модель ділиться кадрами з тренувань, а також розповідає про секрети, які допомагають їй приводити себе, своє тіло, в відмінну форму, якою вона так пишається. Дівчина намагається також демонструвати наочний приклад того, як треба дивувати своїми формами навіть у спортивному костюмі. На цей раз модель блиснула новим чином.Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На новому знімку Ана позувала в світлих лосинах з чорними вставками і небесно-блакитним принтом. Доповнила свій спортивний спосіб дівчина тонким спортивним топом з тонкою сіточкою на грудях.

«Давайте поговоримо про протеїнові коктейлі 🙌🏼💪🏼😋 Відмінно підходить для нарощування м'язів і швидкої заміни їжі. Протеїнові коктейлі - це швидкий, простий і легкий спосіб дати вашому тілу будівельні блоки, необхідні для відновлення і відновлення після тренування.

Важливо враховувати, скільки грамів білка вам потрібно мати і скільки калорій ви хочете, щоб воно відповідало вашим цілям. Німецький шоколадний торт містить 23 г білка і 150 калорій на порцію. Якщо я змішаю 2 мірні ложки з 8 унціями замороженого кави (0 калорій) і 4 унціями вівсяного молока (50 калорій), у мене вийде саме смачне частування мокко з льодом, в якому міститься 46 г білка і 350 калорій. Це ідеально допомагає мені досягти своїх цілей: 1800 калорій і 120 г білка в день», - каже Ана, розкриваючи свій секрет краси.

До цього красуня з'явилася в обтягуючому вбранні, який чудово обтягнув її апетитні форми.

Так, на сторінці Наді з'явилося фото, на якому вона зображена в фіолетових спортивних лосинах з високою талією і вузькому короткому топіку. Волосся дівчини покладені в "пляжні" вільні хвилі. Макіяж з переважанням нюдовых відтінків.

Шанувальники співачки поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото. Багато хто запитував, де купити такі ж лосини..

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